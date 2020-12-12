صور.. انهيار عقار بحدائق القبة وانتشال مصابين من تحت الأنقاض

شهد شارع مصطفى عبد السميع في عزبة مكاوي بمنطقة حدائق القبة، منذ قليل، انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق أثناء وجود السكان بداخله، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخراج شخصين من تحت الأنقاض أصيبا بجروح عدة وتم نقلهما إلى مستشفى الدمرداش على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وتصدعت المنازل المجاورة للعقار المنهار، إلى جانب انهيار جزء من بلكونة منزل مجاور وجارٍ الآن إخلاء المنازل المجاورة من السكان خوفا من تضررهم.