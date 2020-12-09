إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف عقار بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدة، ظهر اليوم، إثر انهيار سقف عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الدخيلة الجبل، بحي العجمي، غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا من الأهالي، بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع الشمعدان، أمام محطة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل مسئولو الحي وقسم الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون 4 طوابق، مأهول بالسكان، انهار سقفه، ما أسفر عن إصابة "يوسف عماد" 17 عاما، و"كريم محمد" 14 عاما، ووالدته.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "جمال حمادة" بمنطقة كرموز، لتلقي العلاج اللازم، فيما وضع حي العجمي حواجز حديدية حول العقار، حفاظا على حياة المارة، وتحرر المحضر بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ووجه سكان العقار، وعددهم 8 أسر، استغاثة للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعد صدور قرارا من الحي بإخلاء العقار بالكامل، مؤكدين عدم وجود مأوى آخر.