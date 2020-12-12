العراق: اعتقال 25 إرهابيا ومصادرة أسلحة ضمن عمليات "الوعد الصادق"

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم، اعتقال 25 إرهابيًا مطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة في إطار عمليات "الوعد الصادق" بالمحافظة.

وقال مدنف، "تمكنت القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات من إلقاء القبض على 13 إرهابيًا مطلوبين للقضاء، كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

وأشار قائد عمليات البصرة، إلى أن المحور الجنوبي من العمليات تمكن من اعتقال 12 إرهابيًا ومصادرة أسلحة خفيفة، مؤكدًا أن العمليات تسير حسب المخطط له ضمن قواطع العمليات، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وانطلقت في وقت سابق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، وأن عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت للبحث عن الإرهابيين المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف المدينة في محافظة البصرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، إلقاء القبض على إرهابي في كركوك عمل بصفة إعلامي لدى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت الوكالة العراقية، في بيان: "تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية (العباسي) بمحافظة كركوك المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي".

وأوضحت وكالة الاستخبارات العراقية، أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عن طريق شاشة عرض في إحدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة "داعش" على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين.

وأضافت الاستخبارات العراقية، أنه اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع "آمرلي"، وضبط بحوزته ذاكرة تخزين محمل عليها مقاطع فيديو تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات "داعش" بحق المواطنين العزل وبندقيتين "كلاشنكوف" مع مخازن عتاد.

وأشارت الاستخبارات، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.