اليوم.. نظر دعوى تطالب فيسبوك بحذف الصفحات المحرضة ضد مصر

تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج.

وطالب المحامي في دعواه، بإصدار أمر ملزم لـ فيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب .

ونص محمود فى دعواه التى اختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع الفيسبوك لقيام إدارة الموقع بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

وأضاف أن فيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدت لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية وأصدرت قرارات بإجبار إدارة فيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات .

وأضاف محمود فى دعواه، أنه على الجانب الآخر نجد أن فيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى ينشرها.

وتابع أنه من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.