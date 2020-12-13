هل كل من تقدم لحجز وحدة سيحصل عليها؟.. "الإسكان" تجيب

مع اقتراب نهاية فترة حجز الـ 100 ألف وحدة المطروحة لمحدودي الدخل، والـ 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، يدور سؤال فى أذهان المواطنين الذين قاموا بالتقديم للحجز وسددوا مقدمات جدية الحجز، وهو: هل سيحصل جميع من تقدم بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان المطروح حاليًا بالمدن الجديدة، على وحدة سكنية؟

وعن إجابة تلك السؤال، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه من ينطبق عليه كافة الشروط سوف يحصل على وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة سيتم تطبيق نظام الأولوية.

وأوضحت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن التسليم سيكون خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا من تاريخ طرح الإعلان، لافتة إلى أن سعر الوحدة الـ75 مترًا تصل لـ244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 ألف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترًا.

على أن يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 ، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع، ويسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 عامًا.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلاً من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلاً من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفاً بدلاً من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقاً للدخل وسن المتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.