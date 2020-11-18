طفل من ذوي الهمم لـ هنيدي: نفسي أتصور معاك

أعرب عمر فرج، أحد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب الصورة الشهيرة له مع اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن تمنيه التقاط صورة مع الفنان محمد هنيدي، وذلك في تعليق له على أحدث صورة قد نشرها الفنان.

وقال فرج، خلال تعليقه: "ياعم هنيدي أمنيتي والله أتصور معاك صورة، والله نفسي أتصور معاك صورة ياريت ترد عليا بقا، لا ما أنت هترد عليا إن شاء الله، يعني هترد أنا كل شويا أحلم بيك إني أنا اتصورت معاك وعاوز الحلم يبقا حقيقي بقا ياعم هنيدي".

وكان عمر فرج، قد قطع مسافة من إمبابة إلى ستاد القاهرة في عام 2018 من أجل حضور المران الأخير لمنتخب مصر قبل أن يتوجه إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018، حيث أصر على مؤازرة المنتخب، وكان يهتف باسم محمد صلاح أثناء تواجده في المدرجات.

وتعلقت عيون الشاب صاحب الإعاقة بمحمد صلاح، وسط مئات من المصريين المتواجدين في الاستاد وقتها لمؤازرة المنتخب في مرانه الأخير، لكنه فوجئ باقتراب أحد أفراد الجهاز الفني ناحيته يطلب منه الدخول للملعب وأن يلتقي بالنجم الذي كان يحلم فقط بأن يراه من المدرجات، كما أن له صور أخرى مع عدد من اللاعبين مثل وليد أزارو.

وكان الطفل عمر فرج، قد ذكر أنه يحب النادي الأهلي جدا، ويحضر كل مبارياته ويعرف كل لاعبيه، وقال: "أشجع النادي الأهلى منذ 15 عاما، وسأظل أشجعه طوال حياتي، كانت أمنية حياتى أن أحضر مباريات الأهلي والحمدلله تحققت"، وذلك خلال لقاء سابق في برنامج "بالتوقيت المحلي"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وكان الفنان محمد هنيدي، قد نشر صورة جديدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا عليها: "أخيرا.. لقيت حد يصورني صورة عدلة بجانب ترعة المريوطية"، مازحًا في الوقت ذاته في التعليقات: "شكرا للمصور اللي هو أنا بعصاية السلفي".

وانهالت التعليقات على الصورة، ما بين سخرية بمكان التقاط الصورة، وبين إشادات للفنان، حيث قام بعض متابعي الفنان، بنشر صورًا له من أفلام ومسلسلات كوميدية، بتعليقات قد ذكرها سابقًا في هذه الأعمال الفنية.