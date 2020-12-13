12 إجراء جديدا لتنظيم الرحلات والزيارات المدرسية في ظل كورونا

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات جديدة لتنظيم الرحلات المدرسية للطلاب والزيارات المدرسية، فى ظل جائحة كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الرحلات المدرسية.

وزير التعليم: ننفذ ضوابط جديدة بشكل مستمر بالمدارس للوقاية من كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تنفذ ضوابط جديدة بشكل مستمر بالمدارس بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم بحالة ممتازة، وأن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة مع بداية الأسبوع التاسع من العام الدراسي 2020/2021.

شوقي: غرف العزل بالمدارس تحوي المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم ضد كورونا

وأضاف شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا يوجد أى داعٍ للقلق بشأن الوضع الصحى فى المدارس، لافتا إلى أن الوضع مستقر للغاية، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير اليوم الدراسي لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام العملية التعليمية وعدم وجود أى أزمات تؤثر على اليوم الدراسي بالمدارس، مؤكدا أن جميع غرف العزل بالمدارس تحوى على كافة المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والتطهير، للحد من انتشار كورونا.

وترصد "الوطن"، تفاصيل الإجراءات الجديدة لتنظيم الرحلات والزيارات المدرسية فى ظل جائحة فيروس كورونا، وهى كالتالى:

1- التنبيه على المدارس باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا أثناء تنفيذ الزيارات والرحلات.

2- التخطيط والتنظيم لإعداد الرحلة من أهم الخطوات لنجاحها وتحقيق أهدافها.

3- تقوم جميع المدارس بوضع خطة لبرامج الرحلات في حدود المبالغ المعتمدة لها في الميزانية لمختلف مراحل التعليم.

4- أن يكون هناك ترابط بين الرحلات والمناهج الدراسية المقرر دراستها بكل مرحلة باشتراك كافة الأطراف من معلمين وطلاب.

5- تحديد الجهة المراد زياراتها في كل رحلة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ وتنظيم الرحلة.

6- تحديد يوم وتاريخ تنفيذ الرحلة المدرسية.

7- تحديد عدد الطلاب والإشراف مع توزيع المسؤوليات علي هيئة الإشراف.

8- تحديد قيمة الاشتراك في الرحلة المدرسية.

9- التأكد من وجود جميع تصاريح الزيارات الخاصة بالرحلة وسلامة وسيلة الانتقال.

10- يتم إعداد كشوف بأسماء الطلاب والإشراف المشارك بكل رحلة، ويراعى أن يتواجد بكل رحلة زائرة صحية مع وجود حقيبة إسعافات أولية.

11- يشترط أن يكون المشرف المنفذ بالرحلة من العاملين الفنيين بالتربية الاجتماعية.

12- قياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل السماح لهم باستقلال أتوبيس الرحلة.