وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز التوثيق المتطور بإدارة المرور

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد، بمنطقة الإسراء في حي الضواحي.

وأعرب وزير العدل عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدم للمواطنين، وتساهم في تقديم الخدمات في أسرع وقت، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز، لكي تتحمل كثافة المعاملات في هذا الشأن، وتقدم خدمات ميسرة، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إنجازا كبيرا خلال فترة وجيزة في مختلف المجالات.

وأشاد محافظ بورسعيد، خلال تفقد مركز التوثيق المتطور، بهذا الصرح الخدمي المقام على أحدث أساليب النظم والإمكانيات، ويقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين، مشيرا إلى أنه يوفر سبل الراحة كافة للمواطنين في أثناء تلقي الخدمة، ويأتي في إطار العديد من المشروعات القومية الخدمية التي تتفذ على أرض بورسعيد، وتضعها على طريق التنمية الشاملة.

كان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد شاهدو عرض فيديو، اليوم، للإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد، خلال الفترة الحالية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان.

كما حضر المستشار عمر مروان، وزير العدل، أولى جلسات التقاضي بمحكمة بورسعيد الابتدائية، بنظام التحول الرقمي، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومساعدى الوزير، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل، والتنفيذين بالمحافظة.

وراعت القاعات الجديدة بالمحكمة سهولة التنقل والتهوية، وتواجد أماكن الانتظار، والجوانب كافة التي توفر مناخ ملائم للعمل، كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن منظومة التحول الرقمي، تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين.