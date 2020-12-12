محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، المستشار عمرو مروان، وزير العدل، بديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم التوجه لتفقد الشهر العقاري المطور داخل الديوان، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد، بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم، سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين، وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة، والتيسير على القضاة والمتقاضين.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أوضح أن مقرات التوثيق بمكاتب الشهر العقاري، كانت تمثل مشكلة كبيرة؛ لأنها محدودة على مستوى الجمهورية، ولهذا فتحنا مكاتب للتوثيق بأماكن غير تقليدية، وما ساعد على ذلك دخول الميكنة إلى عمل الشهر العقاري.

وأشار عمر مروان، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن الوزارة تقول عليها أماكن غير تقليدية؛ لأنها تتواجد الآن في مكاتب البريد والمولات، بالإضافة إلى سيارة متنقلة يمكنها أن تؤدي خدمة التوثيق لمن يحتاج إلى هذه الخدمة، مؤكدًا أن ما ساعد الوزارة على تحقيق ذلك هي عمليات التطوير التكنولوجي التي طرأت على المنظومة القضائي ككل في الفترة الأخيرة.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن مقرات الشهر العقاري يشملها عمليات تطوير أيضا على المستوى البنائي، وتجديد كل المباني القديمة، بالإضافة إلى تعيين عدد كبير من الموثقين، لتخفيف الزحام، معلنا أن كل يوم يشهد افتتاح مقرات جديدة، ولا شك أن هناك تحسن ملحوظ بخدمة التوثيق، التي يقدمها الشهر العقاري.