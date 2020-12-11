وزير العدل: توافر خدمات التوثيق بالمولات والسيارات المتنقلة

أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مقرات التوثيق بمكاتب الشهر العقاري، كانت تمثل مشكلة كبيرة لأنها محدودة على مستوى الجمهورية، ولهذا فتحنا مكاتب للتوثيق بأماكن غير تقليدية، وما ساعد على ذلك دخول الميكنة إلى عمل الشهر العقاري.

وأشار "مروان"، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن الوزارة تقول عليها أماكن غير تقليدية، لأنها تتواجد الآن في مكاتب البريد، وفي المولات، بالإضافة إلى سيارة متنقلة يمكنها أن تؤدي خدمة التوثيق لمن يحتاج غلى هذه الخدمة، مؤكدًا أن ما ساعد الوزارة على تحقيق ذلك هي عمليات التطوير التكنولوجي التي طرأت على المنظومة القضائي ككل في الفترة الأخيرة.

وأضاف، أن مقرات الشهر العقاري يشملها عمليات تطوير أيضا على المستوى البنائي، ونقوم بتجديد كل المباني القديمة، بالإضافة إلى تعيين عدد كبير من الموثقين، لتخفيف الزحام، معلنًا أن كل يوم يشهد افتتاح مقرات جديدة، ولا شك أن هناك تحسن ملحوظ بخدمة التوثيق، التي يقدمها الشهر العقاري.

وأردف، أن كل ما يعمل على أرض الواقع الآن، المقصود به والهدف منه أن يجد المواطنين مكان يليق بهم حينما يتوجهوا إلى المحاكم، أو مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن إيجادهم لخدمة تليق بهم، وبالنسبة للقاضي والمحامي واي موظف أو عامل بالمحاكم، يجد بيئة عمل مناسبة، بحيث يؤدي وجبه نحو المواطن بكل إرياحية، وهو ما ينعكس في كيفية الأداء وسرعة الإنجاز بلا شك.

وكان صرح وزير العدل سابقا، أن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى "أونلاين"، يُساعد المواطن بطلب تعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، كما أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى"أونلاين"، موضحًا أن التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية التيسير واختصار الوقت وسرعته.