"حياة كريمة" تكشف على 500 مواطن بقرية في الغربية

نظمت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، حملة طبية للكشف على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بقرية النحارية، التابعة لمركز كفر الزيات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 500 مريض.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية بالمحافظة، من خلال القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية النحارية التابعة لمركز كفر الزيات، التي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، والكشف المبكر عن أورام الثدي والاعتلال الكلوي.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مسؤول القوافل بالغربية، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، وقلب، وجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة في الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100%، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار مجانا لجميع المواطنين.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن نجاح المستشفي التعليمي في القضاء على قوائم الانتظار يأتي نتيجة تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، وجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات.