برنامج تدريبي لنشر الرسائل التوعوية بقرى "حياة كريمة" في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاهتمام الكامل بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير كل المقومات لمواطنيها بمشروعات متنوعة في شتى القطاعات، مشيرا إلى أن المساهمة في رفع الأعباء عن كاهل مواطنيها لا يقتصر على إنشاء المشروعات فقط، بل هناك العديد من البرامج والمبادرات الأخرى لتدريب الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، مع حملات التوعية ومحو الأمية بها.

وشهدت الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، افتتاح البرنامج التدريبي "وعي" لتدريب مكلفات الخدمة العامة في نشر الرسائل التوعوية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في نطاق محافظة البحيرة، الذى عُقد بمركز البحوث في الإسكندرية، بحضور رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، ومستشار وزير التضامن لبرنامج "وعي"، وممثلي جمعية كاريتاس، ورئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

ونوه خلال اللقاء على أن الفئة المستهدفة لمحو الأمية هم عملاء تكافل وكرامة وذويهم، في المرحلة العمرية من 16 إلى 45 سنة.

واتفق على تحديد موعد لانعقاد اجتماع لمديري الإدارات الاجتماعية ورؤساء الوحدات لشرح تفاصيل البرنامج، تمهيدا للبدء في البرنامج.

وشدد محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معلنا أن المحافظة دعمت تلك القرى خلال الفترة الماضية ماديا ومعنويا، من خلال البرنامج الرئاسي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن الدعم توفير كل المقومات لمواطني قرى "حياة كريمة"، من خلال إقامة مشروعات متنوعة في شتى القطاعات، بحيث توفر الدخل الثابت لسكان تلك القرى.

وأشار "آمنة" إلى أن المساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل مواطنيها لا يقتصر على إنشاء المشروعات فقط، بل هناك العديد من البرامج والمبادرات الأخرى لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع حملات التوعية ومحو الأمية بها.