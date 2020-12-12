الأوقاف تنشر جهودها لإنصاف المرأة: قيادة إدارية وجهود دعوية

تحظى المرأة المصرية باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، بعد سنوات من تعطيل دورها بسبب فكر جماعات الإسلام السياسي التي كانت تنظر للمرأة بأنها ليست نصف المجتمع وأن محلها البيت، ووضعوا قاعدة تناسبهم وهي "النساء ناقصات العقل والدين"، إلا أن القيادة السياسية منذ 2014 سعت لمحو تلك الأفكار المسمومة، وواجهت موروثات الجماعات.

وعلى جانب وزارة الأوقاف، فعمل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تنشيط دور المرأة على مستوى القيادة وعلى مستوى الدعوة، ففي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، قرر اليوم وزير الأوقاف تكليف المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة بتسيير أعمل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة.

كما قرر تولي هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط.

وخصصت وزارة الأوقاف للمرأة عاما كاملا هو عام 2017، فعملت الوزارة على تمكين المرأة داخل أروقتها، وفتحت الباب للواعظات على مصراعيه ليملأن فراغ مصليات السيدات، التي كانت تحت سيطرة السلفيات والأخوات ذوات الفكر المتطرف، فتم الدفع بعشرات الواعظات، وتعمل الأوقاف على الوصول لـ2000 واعظة للسيطرة على المصليات بالكامل.

تولي المرأة للقيادة ليس أول مرة خلال السنوات الماضية، فتم تكليف الدكتورة هدى حميد معوض، الحاصلة على دكتوراه في فلسفة الإعلام وثقافة الأطفال من جامعة عين شمس بالعمل مديرا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارة، وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي تتولى فيها المرأة هذه الإدارة، وذلك بعد النجاح الكبير لتجربة الواعظات.

القومي للمرأة: قرارات الأوقاف خطوة هامة لزيادة فرص تمكين المرأة ومسؤولياتها القيادية داخل الوزارات

من جانبه أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتكليف المهندسة نهاد حتاتة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تكليف الأستاذة هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وفقا لبيان المجلس، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدة أن مثل هذا القرار يعد بمثابة خطوة هامة لزيادة فرص تمكين المرأة ومسؤولياتها القيادية داخل الوزارات.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي التهنئة إلى المهندسة نهاد حتاتة والأستاذة هدى فؤاد يوسف لتوليهما هذه المناصب القيادية، متمنية لهما المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.