محامي ترامب بعد رفض دعاوى إلغاء الانتخابات: لم ننته بعد

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير برفض دعاوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، أكد محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن "فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع الدعاوى"، قائلاً: "لم ننتهِ بعد"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية في أربع ولايات.

وأتاح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر، بعد غد الاثنين، حيث من المتوقع أن يدلي أعضاء المجمع بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن.

وحصل جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لترمب في المجمع الانتخابي الذي يخصص أصواتاً لكل ولاية من الولايات الخمسين، وكذلك مقاطعة كولومبيا على أساس عدد السكان.

والولايات الأربع الواردة في الدعوى هي جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، وساهمت بإجمالي 62 صوتاً من مجموع أصوات بايدن، ويتعين حصول أي مرشح على 270 صوتاً للفوز بالرئاسة.

وقال قضاة المحكمة العليا في حكم مقتضب، إن تكساس ليست لها صفة قانونية لرفع الدعوى.

وفي المقابل، كتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد منتصف الليل: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقاً. لا حكمة ولا شجاعة!"، مضيفاً: "انتخابات مزورة، استمروا في النضال!".

وشكا ترامب من أن المحكمة رفضت القضية "في لمح البصر" رغم فوزه بأصوات أكثر من أي رئيس خاض الانتخابات وهو في المنصب.

وبينما يواصل بايدن تعيين المسؤولين في إدارته المقبلة قبل توليه منصبه رسمياً في 20 يناير المقبل، رفع ترامب وفريقه القانوني عدداً من الدعاوى القضائية في عدة ولايات، حيث ادعوا دون سند تزوير أصوات الناخبين وطعنوا على النتائج.

يشار إلى أن قضية تكساس أقامها يوم الثلاثاء كين باكستون النائب العام الجمهوري للولاية وحليف ترمب.