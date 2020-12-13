"التكييف 5000 وات".. اعرف استهلاك جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية

يعاني عدد كبير من المواطنين من ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية خاصة بعد تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة في شرائح الاستهلاك بدءا من فاتورة شهر أغسطس الماضي..

تأثير كبير في رفع قيمة الفاتورة الشهرية

وهناك عدد من الأجهزة الكهربائية تستخدم سواء في المنازل أو المحلات أو الشركات تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لها تأثير كبير في رفع قيمة الفاتورة الشهرية، ما أدى إلى مطالبة وزارة الكهرباء المواطنين بعدم استخدام الأجهزة غير الضرورية وترشيد الاستهلاك.

ينشر "الوطن" استهلاك جميع الأجهزة المنزلية التى تعمل بالكهرباء

الخلاط

يستهلك 300 وات في الساعة

الثلاجة

تستهلك الثلاجة من نوع 20 قدم نحو 540 وات في الساعة

الثلاجه 16 قدم تستهلك 475 وات في الساعة.

الميكرويف

يستهلك 800 وات في الساعة وقد يرتفع لـ 1500 وات وفقاً لدرجة تشغيله

الغسالة

تستهلك الغسالة الأوتوماتيك 500 وات في الساعة.

المكواة

تستهلك 1000 وات في الساعة

غلاية القهوة

تستهلك 1500 وات في الساعة

الفرن الكهربائي

يستهلك 3400 وات في الساعة

مجفف الشعر (سيشوار)

يستهلك 1200 وات في الساعة

غسالة الأطباق

تستهلك ما بين 1200-1500 وات في الساعة

غلاية المياه

تستهلك 400 وات في الساعة

القلاية الكهربائية

تستهلك 1200 وات في الساعة

التكييف

يصل متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة إلى 1000 وات في الساعة ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات فى حالة لو كان تكييف مركزى ويستهلك كثيرا خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء ويجب الاستمرار في صيانة التكييف.

أسعار شرائح الكهرباء فى 2020/2021

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا)

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا)

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا )

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش)

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا)

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).

- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)