"بيونتيك": أكبر تحد يواجهنا مع "فايزر" هو الطلب المتزايد على اللقاح

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية أوجور شاهين، أن أكبر تحدٍ يواجه الشركة وشريكتها "فايزر" الآن سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

يأتي ذلك بعد إجازة لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة. وقال شاهين لوكالة "رويترز" للأنباء في مقابلة: "علينا حل مشكلة التصنيع. من الواضح جداً أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر".

وأعلنت الشركتان أنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح، أمس الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

وأضاف "شاهين" أنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنوياً، الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.

وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021.

وأكد شاهين أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقاً لجدول زمني سريع، مضيفاً أن "الخطة الأساسية هي 1.3 مليار جرعة. ونحن نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".