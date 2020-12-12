محافظ المنيا يوجه بتشغيل أبناء القرى في أعمال تأهيل وتبطين الترع

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجرى تنفيذها بمركز أبوقرقاص، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.

جاء ذلك بحضور، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعتي الديروطية الأيسر والأيمن بمركز أبوقرقاص.

وأكد محافظ المنيا أن تلك الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري.

كما شدد المحافظ على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أوضح المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي يبلغ عدد الترع الجاري العمل بها 104 ترعة بإجمالي 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه.

وأضاف أنه يجرى العمل في 17 عملية للتبطين والتأهيل بمركز أبوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.