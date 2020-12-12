محافظ المنيا يسحب رخصة سيارة "أجرة" لعدم ارتداء سائقها الكمامة

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سحب رخصة سيارة أجرة، مع إيقاف خط السير لمدة 3 شهور؛ لمخالفة قرارات مجلس الوزراء، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال عدم التزام السائق والركاب، بارتداء الكمامات الواقية.

جاء ذلك خلال سير المحافظ على طريق "مصر - أسوان"، للتوجه إلى جولة تفقدية بمركز أبوقرقاص.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وإدارة المواقف والمرور.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا، التي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء أسامة القاضي ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف، وبعد نزول الركاب؛ لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية.