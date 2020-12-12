صحة المنيا: فحص وعلاج 1538 مواطنا بالمجان وندوات تثقيف صحي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الإسماعيلية، وذلك خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1538 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

أضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 262 حالة جراحة، 318 حالة أطفال، 212 باطنة، 121 قلب، 57 أسنان، 232 حالة جلدية، 167 أنف وأذن، 90 نساء، 79 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 173 تحاليل مختلفة، 62 حالة موجات صوتيه، 4 حالات رسم قلب، 3 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 124 متردد، كما تم خلع أسنان لعدد 9 حالة بعيادة الأسنان، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 89 متردد، وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.