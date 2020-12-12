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محمود مسلم

مستشار النمسا يحذر من موجة ثالثة لكورونا في يناير: سنعيش أوقاتا صعبة

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(أ.ش.أ)
04:53 م | السبت 12 ديسمبر 2020
المستشار النمساوي سباستيان كورتز

المستشار النمساوي سباستيان كورتز

حذر المستشار النمساوي سباستيان كورتز، اليوم، من احتمال تعرض البلاد لـ"أوقات صعبة" في يناير وفبراير ومارس المقبلين، بسبب الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال كورتز، في تصريحات، إن استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، فرض على الحكومة تشديد إجراءات كورونا مرة أخرى، مشيرا إلى أنه جرى السماح لأسرتين فقط، كحد أقصى، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معا، ولعشرة أشخاص في ليلة عيد الميلاد.

وأضاف المسؤول النمساوي، أنه "كان ينبغي أن يكون للإغلاق تأثيره، لكن أرقام الإصابات لا تزال مرتفعة بشكل كبير".

وأوضح كورتز: "نحن بعيدون عن تخفيف الإجراءات، وقد تبدأ الموجة الثالثة في يناير المقبل"، مشيرا إلى أن "الإغلاق في النمسا دعم الاتجاه الجيد للسيطرة على العدوى، ولكننا بعيدون عن الاسترخاء العام".

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