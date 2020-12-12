برلماني إيراني لـ أردوغان: حلم تركيا بالقوقاز لن يتحقق

في ظل أزمة استدعاء السفراء والاحتجاج بين طهران وأنقرة على خلفية مقطوعة شعرية ألقاها رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، في عاصمة أذربيجان باكو، أثارت ردود فعل غاضبة في إيران، كان آخرها الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، لأردوغان، قائلاً إن الحلم بتوسيع نفوذ تركيا في القوقاز لن يتحقق.

رئيس لجنة الأمن القومي يطالب أردوغان بالاعتذار للشعب الايراني

وأشار ذو النوري إلى أن أردوغان يريد توسيع نفوذ تركيا بدول مثل أذربيجان وسوريا والعراق والخليج، وفقا لما ذكرته وكالة فارس الإيرانية.

وطالب رئيس لجنة الأمن القومي، الرئيس التركي بالاعتذار للشعب الايراني، معتبرا أن تصريحاته "مسيئة لوحدة أراضي البلاد".

وكانت أنقرة ردت على استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، السفير التركي لدى طهران بالمثل، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

واستدعت الخارجية التركية السفير الإيراني، معربة عن استيائها إزاء "ادعاءات لا أساس لها" وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأمس الجمعة، طالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"، وفق ما نقلت قناة العالم الإيرانية.

وقالت طهران: "لقد ولت مرحلة الأطماع التوسعية، وإيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن إيران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

وكان أردوغان ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس، أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم أردوغان أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".