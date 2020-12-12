عصام كاريكا يعود بـ"حياتي ارتاحت" مع "لايف ستايلز"

يعود الفنان عصام كاريكا بقوة إلى الساحة الفنية مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، من خلال أغنية وكليب جديد بعنوان "حياتي ارتاحت"، التي أصدرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، على أن تصدر وتبث تباعا عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية.

العمل يحمل بتفاصيله كل ميزات الأغنية الناجحة التي يتوقع لها تحقيق انتشارا واسعا وتكون هدية مميزة للجمهور مع الإحتفالات بأعياد رأس السنة ، واستقبال العام الجديد 2021 ، حيث يظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في الفيديو كليب، الذي أخرجته ردينة حاطوم، من خلال قصة طريفة تظهر عصام ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببا في تعاسته.

الأغنية تحمل عنوان " حياتي ارتاحت"، من كلمات مصطفى محمد، ألحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة

وتستعد شركة لايف ستايلز ستديوز، والمنتج فهد الزاهد لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

وتعاقدت الشركة مع كل من: "كارول سماحة، هاني شاكر، أبو، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهني، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور"، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا.

وتحرص الشركة بشكل دائم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الأغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وإيمانا منها بالدور الفعال بالقوى الناعمة في تجاوز الأزمات.