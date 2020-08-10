عصام كاريكا ينشر فيديو من كواليس "أتومبيل الحلاوة"

كشف الفنان والملحن عصام كاريكا، عن دويتو غنائي جديد يجمع بين الفنان حميد الشاعري والفنان مصطفى شوقي، معلنا أنها من ألحانه.

ونشر "كاريكا" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعه بحميد الشاعري ومصطفى شوقي، قائلا: إنه تم الانتهاء من تسجيل الأغنية، التي تحمل عنوان "أتومبيل الحلاوة"، وعلق على مقطع الفيديو قائلا: "أتومبيل الحلاوة.. دويتو من ألحاني للفنان حميد الشاعري ومصطفي شوقي.. قريبا".

وكان احتفل بالأمس المطرب مصطفى شوقي مع جمهوره عبر حسابه على الانستجرام، بتحقيق كليبه "ضارب عليوي" بنسخته الجديدة 2 مليون مشاهدة عبر الفيسبوك.

وطرح المطرب مصطفى شوقي، نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب".

وكتب شوقي "ضارب عليوي" بالنسخة الجديدة بتخطي الـ2 مليون مشاهدة على فيسبوك.