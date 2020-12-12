وفاة معلم رياضيات بالبحيرة: أجل الدروس أسبوعا بعد إصابته بكورونا

وفاة معلم رياضيات بكورونا بعد رسالته الأخيرة لطلابه في البحيرة

توفى اليوم السبت، محمد عطية الشرقاوي، معلم رياضات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى عزل كفر الدوار.

ونعت إدارة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات بكوم حمادة، محمد الشرقاوي، معلم خبير الرياضيات بالمدرسة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما نعى رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بكوم حمادة، خالد عبدالحليم شلبي، وجميع أعضاء اللجنة، المدرس الراحل، محمد عطية الشرقاوي، مدرس الرياضيات بمدرسة صلاح سالم، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

"أنا بعتذر لأني لم أرد على التليفون الشخصي لحضراتكم، لأن الدكتور طلب مني الراحة، واللي عاوز يكلمني، يكتب واتس وهرد عليه"، كانت هذه آخر رسالة كتبها محمد عطية الشرقاوي، مدرس الرياضيات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، في مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، الذي توفى اليوم السبت، عن عمر يناهز 45 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث وجه رسالة اطمئنان، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، من داخل مستشفى العزل، لزملائه وطلابه، قبل وفاته بيوم.

ولم يدرك المعلم الراحل، أنها ستكون آخر رسالة يوجهها لزملائه وطلابه في المدرسة، لكي يطمئنهم على حالته الصحية، في الوقت الذي صرح فيه زملاؤه بأن إصابته بفيروس كورونا جاءت عقب مخالطته حالة إيجابية.

وأضاف "الشرقاوي" في رسالته الأخيرة قبل وفاته بكورونا، "حرصًا مني على سلامة أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، ونظرا لأنني مخالط لحالة إيجابية، فقد تم تأجيل جميع الدروس لمدة أسبوع، علما بأنني بخير وبصحة جيدة، لكن أرجو الانتظار، لصالح أبنائنا وبناتنا، حفظ الله الجميع".