وفاة معلم قرآن في البحيرة متأثرا بكورونا: توقع رحيله عبر "فيسبوك"

توفى اليوم السبت، الشيخ شريف شعبان عبد الهادي، مدرس القرآن الكريم والقراءات والعلوم الشرعية بالمعهد الأزهري بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن عمر يناهز 38 عاما، داخل مستشفى عزل كفر الدوار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوقع مدرس القرآن قرب نهايته، وصعود روحه إلى السماء، وذلك في رسالته الأخيرة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث قال خلالها "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقترب الخير من الله.. هذا يقيني بالله".

وكانت تلك آخر رسالة كتبها الشيخ شريف شعبان عبد الهادى، مدرس القرآن الكريم بالمعهد الأزهري بمحافظة البحيرة، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وذلك قبل وفاته بيوم.

ونعى الفقيدَ زملاؤه بالمعهد الأزهري، سائلين المولى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته، شاهدين له بحسن الخلق والمعاملة الحسنة مع الزملاء والرؤساء في العمل، وإتقانه في عمله وحرصه على تعليم القرآن الكريم لجميع الطلاب.

وتوفى صباح اليوم أيضا، محمد عطية الشرقاوي، مدرس الرياضيات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، في مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عن عمر يناهز 45 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعدما وجه رسالة اطمئنان من داخل مستشفى العزل لزملائه وطلابه قبل وفاته ب 24 ساعة، بعدما كتب عبر حسابه بفيسبوك، "أنا بعتذر لأني لم أرد على التليفون الشخصي لحضراتكم، لأن الدكتور طلب مني الراحة، واللي عاوز يكلمني، يكتب واتس وهرد عليه".

ومن جهتها، نعت إدارة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات بكوم حمادة، محمد الشرقاوى، معلم خبير الرياضيات بالمدرسة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما نعى رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بكوم حمادة، خالد عبد الحليم شلبي، وجميع أعضاء اللجنة، المدرس الراحل، محمد عطية الشرقاوي، مدرس الرياضيات بمدرسة صلاح سالم، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.