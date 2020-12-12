مصدر: 142 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تلقت نحو 142 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بمختلف أحياء المحافظة خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر زيادة أعداد طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، وهو نهاية المهلة التى أقرها رئيس الوزراء لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى وجود تيسيرات للمواطنين وتوجيهات للأحياء بقبول جميع طلبات التصالح حتى يتم البت فيها من قبل لجان المعاينة والفحص في الأيام المقبلة، مؤكدًا على أن الواحدات المحلية دورها قاصر على استلام طلبات التصالح وتحصيل مبالغ الجدية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المراكز التكنولوجية تتلقى استفسارات المواطنين بشكل مستمر وتوضح الأوراق المطلوبة للتصالح، وقيمة جدية التصالح، لافتا إلى أن هناك توجيهات للمراكز التكنولوجية بإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، حيث أن الدول تهدف إلى مساعدة المواطن فى تقنين وضعه.

من جانبه، أشار مصدر بوزارة التنمية المحلية إلى أنه يتوقع وصول عدد طلبات التصالح على مستوى الجمهورية إلى 3 مليون طلب تصالح حتى نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، أكد أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير علي المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة والقضاء على أي عشوائيات وعدم السماح بفوضى في العمران.

وأوضح، أن كل من حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية بإمكانهم استمرار اعمال البناء خاصة استكمال الأعمال وفق قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وطالب المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول علي سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.