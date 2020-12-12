"متلايف" تطلق خدمات التأمين المصرفي بالتعاون مع مصرف "أبو ظبي الإسلامي - مصر"

أعلنت شركة «متلايف لتأمينات الحياة»، عن عقدها شراكة مع مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، تهدف من خلالها إطلاق حلول تأمينية شاملة تتماشى مع الخدمات البنكية التى يوفرها المصرف من خلال قنوات التسويق المختلفة وعلى رأسها شبكة فروعه التى تتخطى 60 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية.

تقدم «متلايف لتأمينات الحياة» من خلال تلك الشراكة برامج متنوعة تتيح تغطيات تأمينية تلبى تطلعات العملاء، حيث تشمل برامج التخطيط المالى لتغطية احتياجات العملاء المختلفة ومنها، خطط تعليم وزواج الأبناء، وخطط التقاعد، وذلك بالإضافة إلى أن الشركة تتيح لعملاء المصرف إمكانية تصميم احتياجاتهم وخططهم الاستثمارية المستقبلية من خلال مجموعة واسعة من التغطيات الإضافية، مثل تأمين الحوادث الشخصية، تغطية اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﻴﺮة، وتغطية العجز الكلى أو الجزئى الدائم الناتج عن مرض أو حادث بالإضافة إلى الحصول على ميزة الرأى الطبى الثانى من أحد أكبر مستشفيات العالم.. كما يسعى كل من «متلايف لتأمينات الحياة» ومصرف أبوظبى الإسلامى - مصر من خلال ذلك التعاون إلى مواكبة أحدث الاتجاهات والحلول فى مجال التكنولوجيا المالية، والتى من شأنها دعم جهود المصرف لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

من جانبه، صرح هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة «متلايف لتأمينات الحياة»: «فخورون بذلك التعاون والذى نسعى من خلاله إلى تكريس خبراتنا فى مجال تأمينات الحياة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المخصصة، لجميع فئات عملاء مصرف أبوظبى الإسلامى، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية والتى يتم تصميمها لتلائم تطلعاتهم الادخارية وترتقى بتجربة العملاء نحو آفاق جديدة.

كما يعد مصرف أبوظبى الإسلامى من المؤسسات التى لها سبق وتأثير واسع المدى فى القطاع المصرفى، لذلك تؤكد تلك الشراكة على حجم التعاون بين شركات التأمين والبنوك فى تقديم منتجات جديدة تتناسب مع تطلعات البنوك وعملائها المرتقبين كذلك».

ومن جانبه صرح السيد محمد على الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى مصر، «نعتز بالتعاون مع «متلايف لتأمينات الحياة»، والتى تعد أحد رواد صناعة التأمين فى السوق المصرية، كما نتطلع للتوسع فى مجالات تعاون أخرى فى المستقبل مما يتيح لعملائنا الاستفادة من خطط تأمينية متنوعة.

نسعى من خلال تلك الخطوة كذلك إلى تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا ولمواصلة جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات التى تتماشى مع أحدث الحلول المالية والمصرفية التكنولوجية المبتكرة والتى تلائم عملاءنا وتوفر لهم سبل الراحة، كما تفتح لهم مجالاً لتلبية تطلعاتهم المختلفة وتمكنهم من الاستفادة من المزيد من الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية».