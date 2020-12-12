وزير الشباب: مصر تدعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر تعمل دائمًا على دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وتعزيز المنظومة الدولية الحامية لها، بالإضافة إلى إعلاء قيم الاستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

صبحي: الدولة تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباتهم

وأكد "صبحي" أن الدولة حاليًا تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباتهم، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها دار التحرير للصحافة والنشر عن حقوق الإنسان، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حضرها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وأشار، إلى أن الدولة تقدم العديد من الخدمات المختلفة للشباب في جميع المحافظات، وتعمل على تطوير هذه الخدمات، حيث بلغ حجم الاستثمارات منذ عام 2014 في البنية التحتية ليتخطى 16 مليار جنيه، وكل هذا من أجل مشاركة الشباب والعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة ليستطيع الشباب في جميع المحافظات المشاركة بمختلف الرياضات، بالإضافة إلى العمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم أفضل خدمات لمختلف الشباب في أنحاء الجمهورية.

جمعة: الدين يهتم بحقوق الإنسان ويكافح التيارات التي تنشر الفساد

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدين يهتم بحقوق الإنسان ويكافح التيارات التي تنشر الفساد وزعزعة استقرار الوطن، وتمنع المتاجرة بالدين مؤكدًا أهمية الكشف عن مثل هذه المخططات على كل المستويات، ويعمل الدين على توفير الحق في الحياة والامن وهو ما تعكف عليه حاليًا الدولة المصرية، ويأتي ذلك جليًا في الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة.

ومن جانبه، أضاف المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الوزارة تقوم بمتابعة اللجان الخاصة بحقوق الإنسان ومتابعة كافة التوصيات التي تصدر، والوقوف علي حيثياتها وتنفيذها على أرض الواقع.

يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان متزامنًا مع الجهود المصرية لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بعد إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وهي معنية بحقوق الإنسان، وتختص بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة.