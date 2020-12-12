طفل أبهر النمساويين: قرأ 90 كتابا خلال عام واحد

قال الطفل آدم حسام، الطفل الذي أبهر النمسا بعد قراءته لـ90 كتابا في عام واحد، إنه كان يقرأ منذ أن كان في مرحلة الحضانة، ولكنه لم يكن يقرأ الكتب الكبيرة ذات الصفحات المتعددة، ولكنه وفي مرحلة المدرسة بدأ في قراءة عدد أكبر من الكتب بسرعة، كما كان يقوم بتبديل الكتاب مع المكتبة كل يومين.

وأضاف "حسام"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه كان يتواصل مع المكتبة التي يقوم باستعارة الكتب منها، كما أن والدته أهدته جهازا يساعده على القراءة: "بتكلم دايما وأقول معلومات".

من جانبها، قالت والدته، إن ابنها كان دائما ما يقرأ بشكل يومي لمدة ساعة، ولم تلاحظ كونه شخصا متميزا في ذلك إلا بعدما أخبرتها مديرته في المدرسة بأنه يحب القراءة، وقاموا بإعطائه كتابا مكونا من 500 صفحة: "كلمت باباه وقلت له لازم تهتموا بيه بسرعة".

وأوضحت أنه وبعدما قام بقراءة الكتاب قام بتسجيل رأيه في الكتاب في 9 ورقات وكتب على الكتاب أنه أفاده كثيرا، وقامت المدرسة بتكريمه عبر وضع صورته في المكتبة: "هو بيحب القصص الكبيرة اللي فيها فانتازيا، وهو عنده اهتمام بالمعلومات، ولو فيه أي حاجة مكتوبة لازم نقف نقرأها كلها".

وذاع صيته في العاصمة النمساوية فيينا كأصغر قارئ بالمدينة، بأكثر من 90 كتابًا في عام واحد حصيلة قراءات الطفل المصري آدم حسام القسط، ذو الـ10 سنوات، إذ تفاجأت إدارة إحدى المكتبات العامة بالمدينة بهذا الرقم الكبير، خلال مراجعة سجلات مستعيري الكتب، واختلاف المجالات التي يقرأها طفل في هذه الفئة العمرية، وكبر حجمها، إذ كانت تصل صفحات الكتاب الواحد إلى 500 صفحة، بدون صور بالداخل.

وتواصلت إدارة المكتبة مع أسرة "آدم" للتأكد من كونه يستعير كل هذه الكتب لقرأتها فعلا، وأنه غير مرغم على ذلك، إذ طلبت مناقشته في بعض منها، وبعد مناقشته تأكدوا من استيعابه لمحتوى الكتب، فلم يترددوا في طلبهم بعمل ندوة شهرية للطفل على موقع المكتبة، ليناقش الكتب التي قرأها مع الأطفال من نفس فئته العمرية، ويرشح لهم النوعية المناسبة، حسب اهتمام كل طفل منهم، وإرشادهم على أماكنها.