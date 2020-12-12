رئيس "أسترازينيكا": وصول لقاح أكسفورد إلى مصر بالربع الأول من 2021

قال الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" في مصر، إنه من المقرر أن تستقبل مصر أول دفعة من لقاح أكسفورد لفيروس كورونا المستجد في الربع الأول من عام 2021.

وتابع في حواره لـ"الوطن"، أن هناك تنسيق بين الشركة والجهات المصرية لتوفير أكبر قدر من اللقاح في أسرع وقت لمواطنيها.

وإلى تفاصيل الحوار:

- ما هو موعد استلام مصر للقاح أكسفورد؟

من المقرر أن تستقبل مصر أول دفعة من لقاح أكسفورد لفيروس كورونا المستجد بداية عام 2021، وتحديدًا في الربع الأول من العام .

- ما هي الكمية المتاحة لمصر من اللقاح؟

وزارة الصحة حريصة على التنسيق مع الجهات المسؤولة لتوفير اللقاحات، ولها حق التوزيع العادل وهناك تعاون كبير بين الشركة ووزارة الصحة لتوفير أكبر قدر ممكن من الجرعات لجميع فئات المصريين، الشركة تنظر إلى مصر باعتبار أن لها الأولوية بشكل كبير فيما يتعلق بتوفير اللقاح، لافتًا إلى لقاء السفير البريطاني في مصر بوزيرة الصحة الأسبوع الماضي ومناقشة هذا الأمر معه.

- كيف ستتسلم مصر الدفعة الأولى من اللقاح؟

الدفعة الأولى من اللقاح سيتم تسليمها عن طريق شركة جافي، بينما الدفعة الثانية سيتم توصيلها وشحنها لمصر من خلال شركة روسية والتي تقوم بشحن اللقاح إلى دول الشرق الأوسط، وبالتالي سيكون طريق توزيع اللقاح من روسيا.

- ما هي مميزات لقاح أكسفورد عن اللقاحات المطروحة؟

لقاح أكسفورد يتميز بسهولة تخزينة فهو يخزن تحت درجة حرارة من 2 لـ8 درجة مئوية، كما أنه يتميز بأنه أكثر فعالية وأمنًا ووفقًا للدراسات التي أجريت عليه فإنه يستخدم في الحالات الشديدة وسهولة التصنيع، ما يجعل للشركة أن تنتج أكبر عدد ممكن من الجرعات.

- هل متعافي فيروس كورونا مسموح لهم بأخذ اللقاح؟

ليس لدينا معلومات كافية عما إذا كان سيتم إعطاء المتعافين أم لا، ولكن النتائج المنشورة حتى الآن لا تتضمن هذه الفئة.