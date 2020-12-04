أشرف حاتم: سنتعاقد على لقاح أكسفورد في نهاية مارس

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، إن مصر تشهد الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الموجة الأولى وصل فيها عدد الإصابات إلى أكثر من 1000 في بعض الفترات.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لسه قدامنا لحد آخر ديسمبر وهتكون الموجة الثانية شغالة وتتصاعد، والحالات ممكن تكون مرشحة للزيادة، لكن حتى الآن الوفيات لا تزيد بنفس القدر".

وتابع بأن إصابات كورونا في مصر بسيطة ومتوسطة، أما الحالات الشديدة والتي تكون في حاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي أقل مما كان عليه الوضع في الموجة الأولى، لافتًا إلى أن فيروس كورونا فقد بعض شراسته، كما أن الفريق الطبي أصبح يمتلك خبرة أكبر في التعامل معه.

وأردف: "المُلاحظ في هذه الفترة أننا نرى عائلات كاملة مصابة بكورونا، أو 15 مريضًا من نفس المكان، وهذا يدل على أننا لا نلتزم بالإجراءات الاحترازية، وقلت أعراض الجهاز الهضمي، أما أعراض الجهاز التنفسي فزادت مرة أخرى، وهناك فقدان حاستي الشم والتذوق وهو مستمر في الموجتين، أما ارتفاع درجة الحرارة فلا يستمر طويلًا مثلما كان عليه الوضع في الموجة الأولى، لكنه يستمر ليوم أو يومين، ويعتبر فيروس الانفلونزا الموسمي هو أكثر ما يسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر تكسير الجسم وعدم القدرة على الحركة من أهم ما يميز فيروس كورونا".

وحول لقاحات كورونا، قال حاتم: "لقاح أكسفورد هو أقرب اللقاحات التي ستتعاقد عليها مصر، وسيطرح في انجلترا خلال أسبوعين، وستتعاقد مصر عليه في نهاية شهر مارس أو أول شهر إبريل".

وحول اللقاح المصري، قال إن المركز القومي للبحوث كان لديه 4 لقاحات في مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية، أحدهم وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية خلال الفترة الماضية، ولو ثبت أمانه وفاعليته، فإنه سيتم انتاجه خلال سنة.