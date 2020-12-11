مركز جاماليا الروسي: لقاح أسترازينيكا البريطاني ليس فعالا بدرجة كافية

قال رئيس معهد جاماليا الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينسبرج، إن لقاح أسترازينيكا AstraZeneca البريطاني، ليس فعالا بدرجة كافية، ويمكن تصحيحه من خلال المكون الثاني الذي سيحصل عليه من لقاح "سبوتنيك V".

وأضاف جينسبرج، في تصريح صحفي اليوم، أن مشكلة لقاح "AstraZeneca"، هي عدم النجاعة الكافية (أي عدم تأثير نافع)، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح رئيس المعهد، أنه من الواضح ضرورة رفع نجاعة اللقاح البريطاني باستخدام المكون الثاني، مشيرا إلى أن اللقاح جرى إنتاجه بالاعتماد على الفيروس الغدي للقردة من النمط المصلي الثالث، خلافا للقاح "سبوتنيك V" الروسي، الذي اعتمد على نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية، أحد هذه المكونات سوف تستخدمه شركة "AstraZeneca" كتعزيز للرفع من نجاعة لقاحها.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، اقترح فريق تطوير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، على شركة AstraZeneca البريطانية، دمج اللقاحين بهدف زيادة الفعالية والنجاعة.

وأعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، اليوم، أن التجارب السريرية على اللقاحين ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.