ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة في يوم: تحمل غلالا وحاصلات زراعية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10700 طن، تشمل 3300 طن رمل و3200 طن فوسفات و4200 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56309 طن، تشمل 11666 طن قمح و12169 طن ذرة و2388 طن فول و762 طن أبلاكاش و4976 طن خردة، و2779 طن حديد، و17277 طن خردة، و6680 طن عدس.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 886 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس) وحاصلات زراعية (بصل وشطة وسمسم) وفواكة (يوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسوريا وباكستان وسلوفينيا وسريلانكا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1333 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165156 طنا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 7927 طنا، كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2022.