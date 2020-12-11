فواكه وخضراوات بميناء دمياط تستعد لتصديرها لأوروبا وأمريكا

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20688 طنا، تشمل 14100 طن رمل، و2246 طن كلوريد الكالسيوم، و3900 طن فوسفات، و442 طن كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77532 طنا، تشمل 16044 طن قمح، و22101 طن ذرة، و2388 طن فول، و4200 طن أبلاكاش، و21070 طن خردة، و6433 طن حديد، و5291 طن عدس.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 399 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وفاصوليا وبطاطس) وحاصلات زراعية (برسيم وشمر وحبة البركة وشطة وقصب وليمون وفول سوداني وكراوية وسمسم) وفواكه (برتقال ويوسفي وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وسوريا وباكستان وسلوفينيا وهولندا وفيتنام وهونج كونج وأمريكا ومالطا وسريلانكا وانجلترا وإندونيسيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 401 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1180 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157797 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8008 أطنان.

كما غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح، متجها إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5589 شاحنة.