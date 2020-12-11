إزالة عقارات مخالفة بشكل فوري في دمياط: تمثل خطورة داهمة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة إزالة فورية لكل عقار يمثل خطورة على المواطنين، حيث تمت إزالة عقار يمثل خطورة داهمة على المواطنين بشارع العلماء بمدينه فارسكور، تنفيذا للقرار الهندسي رقم ٢٨ لسنه ٢٠٠٨، وإعمالا للقانون وحفاظا على أرواح المواطنين.

كما تمت إزالة أعمال بناء مخالف للقانون، وبدون تصريح، بجوار بنك إسكندرية، عبارة عن سور لعمل صقف لبير السلم، وتمت الإزالة على نفقة المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المهندس عبدالحليم علي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

وتناول اللقاء الذى جاء بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس.

وفقًا لدراسة محددة، تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحي للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وذلك تزامنا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.