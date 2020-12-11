3 نواب يلتقون بأهالي قرى دمياط لبحث مشكلة الصرف الصحي

عقد النواب المهندس محمد الحصي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، والمهندس وليد صلاح التمامي، ومحمد علي أبو حجازي، عضوا مجلس الشيوخ، لقاء مع أهالي قرى كرم ورزوق و حجاجة، لبحث حل مشكلة الصرف الصحي، التي تعد مشكلة رأي عام بالنسبة لغالبية المواطنين بالقرى، لما تسببه من تلوث ومشكلات عديدة.

وقدم الثلاثة نواب طلبا لمحافظ دمياط، بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي عليها.

وفي سياق متصل، أعلن النائب حجازي، تعاقده هو والنائب وليد التمامي، مع عدد من معامل التحاليل الطبية لتقديم كافة التحاليل الطبية المقدمة من المعامل بخصم 40% (غير شاملة المستلزمات) لخدمة أهالي دمياط، من أصحاب الحالات المستحقة، المحولة من مكتب خدمات النائبين، حيث يتم منح الخصم من خلال المكتب.

وفي وقت سابق، التقى النائب وليد صلاح التمامي، بعدد من القيادات الشعبية بمقر السرو (بمنزله) من قرى الباز والزعاتره وحجازي حسانين وكفرسعد البلد وميت الخولي وشرباص ومدينة الزرقا، حيث استمع لطلباتهم وناقش المشاكل العامة التي يعانون منها، مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق وبعض الطلبات الخاصة بالمواطنين.