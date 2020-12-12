"الدسوقي": نقلنا 60 أسرة من "العشش" إلى الأسمرات قبل تطوير عين الصيرة

كشف المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، أن مكان المشروع كان يحوي العديد من العشش السكنية والخشبية مساحتها صغيرة، وتضم حوالي 60 أسرة، وكان لابد من البحث عن بديل سكني لتلك الأسر قبل عمليات التطوير.

وأوضح "الدسوقي" خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المحافظة التقت بهذه الأسر وعرضت عليهم صور وفيديوهات الوحدات السكنية التي سينتقلون لها، مؤكدًا أنه تم نقلهم إلى حي الأسمرات وذهبوا إلى تلك الوحدات بمحض إرادتهم وكانوا سعداء للغاية.

وأكد مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة أن شبكة الطرق كان يجب تطويرها في البداية، وقبل عمليات تنفيذ المشروع لأن المنطقة تحتوي على متحف الحضارات الذي سيأتي له زيارات من كل دول العالم.

وكشف، أن تطوير المنطقة ككل والبحيرة بوجه خاص، رفع سعر تأجير وشراء الوحدات السكانية بمنطقة "عمارات الفسطاط" إلى 10 أضعاف، سواء للإيجار أو التمليك.

وكانت شهدت بحيرة عين الصيرة التي تقع بالقرب من سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أعمال تطوير كبيرة بدأت منذ يناير الماضي، على أمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت العشوائية هي السمة الأساسية للمنطقة.

الأمر الذي دفع محافظة القاهرة إلى استحداث مخطط لتطوير منطقة الفسطاط وملحقاتها، لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتنمية مقاصدها السياحية، والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي، مع تحسين البيئة المعيشية وتوفير بدائل جيدة وعصرية للمواطنين، بهدف إعادتها مرّة أخرى كمنطقة جذب سياحي، حيث من المقرر أن يجرى إنشاء مطاعم وكافتيريات تطل على البحيرة والجاري تطهيرها من المخلفات، بالإضافة إلى مسرح مكشوف لتقام على خشبته الحفلات والعروض المسرحية.