استجابة لـ"الوطن".. فحص "بطة" بعد الاشتباه بإصابتها بكورونا

في استجابة عاجلة وفورية لما نشره "الوطن"، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة الكشف على "بطة. ج. م"، ربة منزل، 30 عامًا، وأم لطفل صغير يدعى "عبدالله"، 4 أعوام، عقب إصابتها بفيروس كورونا، وثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أُجريت لها، نظرًا لكونها كانت من المخالطين لزوجها الذي حجز بمستشفى التأمين، وشقيقة الأخير التي توفيت إثر إصابتها بالفيروس منذ 15 يومًا.

وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المريضة بمستشفى الفيوم العام ومستشفى التأمين الصحي، وتم صرف العلاج اللازم لها، بعد قياس نسبة الأوكسجين والتأكد من عدم حاجتها للحجر، مع التنبيه عليها بالالتزام بالبروتوكول.

وأشار "التوني" إلى أن المريضة كانت محتجزة بالفعل بمستشفى التأمين الصحي وخرجت منذ 5 أيام بعد تحسن حالتها والتأكد من عدم احتياجها للوجود في المستشفى.

في سياق متصل، قالت الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّ أطباء مستشفى التأمين الصحي، وقعوا الكشف الطبي على المريضة، وأنّ أمورها الصحية مستقرة تمامًا وليست بحالة للحجر.

وأصيبت "بطة. ج. م"، ربة منزل، 30 عاما، وأم لطفل صغير يدعى "عبدالله"، 4 أعوام، بفيروس كورونا، وثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أُجريت لها نظرا لكونها كانت من المخالطين لزوجها الذي حجر بمستشفى التأمين، وشقيقة الأخير التي توفيت إثر إصابتها بالفيروس منذ 15 يوما.

وقال شقيق "بطة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنّ البداية كانت بإصابة شقيقة زوج أخته بـ"كورونا"، وهي تقيم برفقتهم في المنزل، وتوفيت بعد تدهور حالتها جراء الفيروس، وأجريت مسحة للمخالطين، وتبيّن إصابة زوجها وشقيق المتوفية، كما أصيبت هي أيضا وتبين إيجابية المسحة التي أُجريت لها، ولكن حجر زوجها في العزل بمستشفى التأمين الصحي، وطالبوا زوجته بالخضوع للعزل في المنزل.