إصابة 4 في حادث سير بطريق بحيرة قارون في الفيوم

تسبب حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، الجمعة، في إصابة 4 أشخاص، بطريق بحيرة قارون عزبة حمدي بنطاق الوحدة المحلية لسنهور بدائرة مركز سنورس، التابعة لمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن وقوع حادث نتج عنه وقوع 4 مصابين على الطريق، تم على إثره نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

البداية كانت بتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين عدد 2 "موتوسيكل" دراجة بخارية، بطريق بحيرة قارون عزبة حمدي بنطاق الوحدة المحلية لسنهور بدائرة مركز سنورس بالوحدة المحلية لسنهور بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة عدد 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وفور ورود البلاغ لهيئة مرفق الإسعاف، انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث نقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم عقب إصابتهم.

وتبين من التحريات الأولية أجراها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز سنورس بأنّ المصابين هم كلا المدعو"أمين عشري مصطفى" والبالغ من العمر35 عامًا، مصابًا بكسر بالقدم اليسرى واليد اليسرى، والمدعو "محمد سيد علي 15 عامًا" مصابًا بجرح سطحي باليد، وكذلك المدعو "رمضان ربيع هاشم40عامًا"، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ، تم نقل الثلاث مصابين بسيارات الإسعاف، فيما نُقل المصاب الرابع وهو مجهول الهوية بوسيلة أخرى لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج أيضًا.

وأوضحت التحريات الأولية أيضًا التي أجرتها مباحث مركز سنورس، بأنّ السرعة الزائدة كانت سبب وقوع الحادث، وفور وقوع الحادث، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر بالواقعة، كما أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب وقوع الحادث.