محافظ الفيوم يوجه بتكثيف المرور على المستشفيات وتدريب الأطقم الطبية

أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة حصر البؤر التي بها حالات إصابة بكورونا وبيان موقفها، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجها بسرعة تدريب الأطقم الطبية، وخاصة أطباء التكليف، وتكثيف المتابعة الدورية على المستشفيات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، والعاملين بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة، وعرض موقف فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام علي حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول عرض الموقف لمتابعة آخر الإجراءات للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وطاقة كل مستشفى، وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بينهما، ومتابعة جاهزية المستشفيات كافة، وبرامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمشتبه بإصابتها، والاستمرار ببروتوكول العلاج للمصابين.

وشدد المحافظ على الوقوف بقوة صفا واحدا، وتحمل المسؤولية كاملة، والتحرك بشكل سريع خلال مواجهة الأزمة، موجها بالتعامل بكل حسم في إطار من القانون، حال اتخاذ أي إجراء سلبي في اأداء الخدمة الطبية من قبل المعنيين، مع تنفيذ كل مستشفى "عام، ومركزي، وجامعة، والتأمين" بالدور المنوط بها، من خلال التنسيق مع مسؤولي الطب العلاجي، مشيدا بدور الأطقم الطبية وموقفهم الإيجابي الذي لا ينكر في مواجهة الأزمة، كونهم خط الدفاع الأول.

ووجه "الأنصاري" بإعداد بيانا تفصيليا بالأماكن التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا لتقييم الموقف بها، والتنسيق لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، فضلا آخر بالبؤر التي ظهرت بها حالات إصابة بمدينة الفيوم، وعدد الإصابات وأعداد المخالطين، وموقف الحالات من حيث طريقة العزل، ومتابعة المخالطين.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مع التأكيد على عقد لقاءً مع مسؤولي تلك المراكز وهذه المستشفيات، لتحديد آليات التنسيق ووسائل استقبال الحالات وطرق العلاج، لافتا إلى الانتهاء من تجهيز العمارات المخصصة بقرية شدموه بمركز إطسا، والفريق الطبي الخاص بها.

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بسرعة تدريب أطباء مستشفى حميات الفيوم، من قبل أطباء الرعاية بالمستشفى العام خلال شهر؛ ليكونوا جاهزين كأطباء رعاية للمشاركة الفاعلة وقيامهم بنوبتجيات رعاية، مع الاستعانة بأطباء الرعاية بالمستشفيات المركزية في عمليات التدريب، وكذا تدريب أطباء التكليف.