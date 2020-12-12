محافظ الفيوم يوجه بتكثيف المرور على المستشفيات وتدريب الأطقم الطبية

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف المرور على المستشفيات وتدريب الأطقم الطبية
كتب:
أسماء أبو السعود
03:54 م | السبت 12 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يوجه بإعداد بيان تفصيلى بالبؤر التي ظهرت بها "كورونا"
أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة حصر البؤر التي بها حالات إصابة بكورونا وبيان موقفها، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجها بسرعة تدريب الأطقم الطبية، وخاصة أطباء التكليف، وتكثيف المتابعة الدورية على المستشفيات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، والعاملين بالقطاع الصحي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة، وعرض موقف فيروس كورونا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام علي حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول عرض الموقف لمتابعة آخر الإجراءات للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وطاقة كل مستشفى، وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بينهما، ومتابعة جاهزية المستشفيات كافة، وبرامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمشتبه بإصابتها، والاستمرار ببروتوكول العلاج للمصابين.
وشدد المحافظ على الوقوف بقوة صفا واحدا، وتحمل المسؤولية كاملة، والتحرك بشكل سريع خلال مواجهة الأزمة، موجها بالتعامل بكل حسم في إطار من القانون، حال اتخاذ أي إجراء سلبي في اأداء الخدمة الطبية من قبل المعنيين، مع تنفيذ كل مستشفى "عام، ومركزي، وجامعة، والتأمين" بالدور المنوط بها، من خلال التنسيق مع مسؤولي الطب العلاجي، مشيدا بدور الأطقم الطبية وموقفهم الإيجابي الذي لا ينكر في مواجهة الأزمة، كونهم خط الدفاع الأول.
ووجه "الأنصاري" بإعداد بيانا تفصيليا بالأماكن التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا لتقييم الموقف بها، والتنسيق لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، فضلا آخر بالبؤر التي ظهرت بها حالات إصابة بمدينة الفيوم، وعدد الإصابات وأعداد المخالطين، وموقف الحالات من حيث طريقة العزل، ومتابعة المخالطين.
ووجه المحافظ بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مع التأكيد على عقد لقاءً مع مسؤولي تلك المراكز وهذه المستشفيات، لتحديد آليات التنسيق ووسائل استقبال الحالات وطرق العلاج، لافتا إلى الانتهاء من تجهيز العمارات المخصصة بقرية شدموه بمركز إطسا، والفريق الطبي الخاص بها.
كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بسرعة تدريب أطباء مستشفى حميات الفيوم، من قبل أطباء الرعاية بالمستشفى العام خلال شهر؛ ليكونوا جاهزين كأطباء رعاية للمشاركة الفاعلة وقيامهم بنوبتجيات رعاية، مع الاستعانة بأطباء الرعاية بالمستشفيات المركزية في عمليات التدريب، وكذا تدريب أطباء التكليف.