مستشار الرئيس: تكسير الجسم و الصداع ليست أعراضا خاصة بكورونا فقط

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يُصيب الجهاز التنفسي، كونه فيروسا تنفسيا، لكن في بعض الأحيان يكون هناك أعراض جانبية في الجهاز الهضمي ويُؤدي إلى إسهال.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة "extra news"، أن فقدان حاسة الشم والتذوق ملحوظ جدًا في أعراض فيروس كورونا المستجد، أما الصداع وتكسير الجسم، قد تسببها الالتهابات الفيروسية الشديدة، حتى الإنفلونزا العادية.

وأشار إلى أنه دائما ما يُنبه على المواطنين والشعب المصري بشكل عام من خطورة الفيروس ومضاعفاته، كما أن الإعلام أيضًا له دور كبير في التوعية، موضحا أن هذا واجب مؤسسات الدولة جميعها، "لما عدد الحالات الإصابة قلت وبقى فيه هدوء نسبي قلنا خلوا بالكم الأعداد هتزيد".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية:" قلنا خلوا بالكم المرض لم ينته والمرض موجود وممكن هتزيد وما توقعناه حدث، قبل حدوث نوع من الزيادة في أعداد الإصابات كان هناك نوع من ترتيب الأوراق لاحتمالية زيادة الحالات في المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة والمستلزمات والأدوية ".