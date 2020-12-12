مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. هناك تزايد في الإصابات

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على سؤال "هل مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد"، مؤكدَا أن مصر دخلت هذه الموجة لأن هناك زيادة في حالات الإصابات منذ أسبوعين أو ثلاثة وهذا مُعلن وواضح أمام الجميع.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، على شاشة "extra news"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الزيادة في أعداد الإصابات بـ "كوفيد 19" ناتج عن دخول فصل الشتاء، فضلًا عن أن هناك مناطق وبعض الأماكن ليس بها احتياطات احترازية كاملة للوقاية من الفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه لا يوجد ثغرات لدينا في البرتوكول العلاجي الخاص بكورونا، حيث إن تطويره وتجديده مرتبط بالتصور السريع الذي يحدث مع التجارب الإكلينكية، فمع وجود أدوية حديثة وجديدة ومع اكتشاف أن هناك أدوية أكثر تأثيرًا لدى بعض الحالات يتم إضافتها على الفور.

وتابع:" إحنا بنتعامل مع بعض الأشخاص والمصابين اللي مش عندهم أعراض، واللي عندهم أعراض بسيطة، واللي عندهم أعراض متوسطة، واللي عندهم أعراض شديدة جدا".