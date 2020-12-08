مستشار الرئيس: مصر تسعى لتوفير لقاحات كورونا للدول الأفريقية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر في تواصل مستمر مع المؤسسات العالمية الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، وهناك تعاقد تم بالفعل على اللقاحات، وهناك تحديد لأكثر اللقاحات أمانا وتوفيرها للمواطن المصري، كما أنها تسعى لتوفير اللقاحات للدول الأفريقية.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي الثلاثاء، أن التعاقد يتم مع مؤسسة "جافي"، التي تضمن التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم، مشددا على أنه لا يوجد لقاحات كفاية لأي دولة، ولكن يتم إنتاج اللقاحات وتوزع، ويصمم جدول لتوزيعها.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أن مؤسسة "جافي" تدعم اللقاحات وتقدمها للدول النامية والفقيرة مجانا، مشيرا إلى أن الوباء لا يفرق بين الدول الفقيرة والغنية، وبدأ من شخص واحد في الصين وانتشر في العالم كله، ولذلك العالم كله يحارب الأمراض ضمانا لصحة العالم كله.

وأوضح أن مصر عضو في الصندوق الأفريقي لدعم وتوفير اللقاحات لفيروس كورونا، ومصر تسعى لتوفير اللقاح للدول الأفريقية، موضحا: "مفيش إنتاج يكفي العالم كله في وقت واحد، ولكن سيتم توزيعه وكل دولة تحصل على حصة آمنة لسكانها".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 202 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103703 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.