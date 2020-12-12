قبلات في حياة لبلبة.. الأولى تسببت فى طلاقها والثانية كادت تزوجها

تلقت الفنانة لبلبة قبلة على خدها من المخرج الروسي الكسندر سوكوروف خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الأمر الذي أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى إثرها خرجت أخبار عن نية المخرج الروسي في الزواج من لبلبة.

القبلات دوما لها قصة مع لبلبة، فبسبب إحداها طلقت من الفنان حسن يوسف فى سبعينات القرن الماضي، على حسب تصريحات لبلبة كان حسن يوسف قد اتفق معها على عدم التقبيل فى أى عمل درامي، ولكن عام 1972 انصاعت لبلبة لتعليمات المخرج حسن الإمام وتلقت قبلة من الفنان حسين فهمي فى فيلم "بنت بديعة" ليتم الطلاق بينهما بعد أشهر قليلة من تصوير المشهد.

كانت لبلبة قد نفت قصة زواجها من المخرج الروسي، عبر "الوطن" ضاحكة: "هروح أعيش في روسيا يعني؟"، مشيرة إلى أنها تحب روسيا وشعبها ولكنها عاشقة لتراب مصر ولا يمكنها العيش خارجها.

وكشفت الفنانة الكبيرة كواليس ما حدث قائلة: فوجئت بإبداء المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف إعجابه بي، وإن كنت لاحظت اهتمامه الشديد بآرائي ومناقشاتي وقت اجتماع اللجنة، علماً بأنه لا يتحدث سوى اللغة الروسية، وكان هناك مترجماً يترجم كلامه لنا للغة الإنجليزية.

وتابعت: شعرت أنه كان ينظر لي كثيراً أثناء المناقشة، وهو وضع طبيعي لمخرج حينما يتحدث مع ممثلة، بخاصة وأنه اندهش من استمراريتي في التمثيل بعد علمه بخوضي لهذا المجال منذ أن كنت في الخامسة من عمري.

وأكدت لبلبة أن وقع كلمات سوكوروف بحقها في حفل الختام ألجمتها، لأن"المفاجأة تشل حركتها" وفقاً لكلامها، مضيفة أنه قال لها في آخر لقاء جمعهما قبل مغادرته لمصر: "أتمني أن أراكِ قريباً في أي مناسبة".