لبلبة عن أنباء زواجها من سوكوروف: مش هسيب مصر وأعيش في روسيا

"هل تتزوج لبلبة من ألكسندر سوكوروف؟".. تساؤل طرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مغازلة المخرج الروسي للفنانة لبلبة في حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الخميس الماضي، داخل دار الأوبرا المصرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقت صعود سوكوروف، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية، إلى المسرح بصحبة الفنانة لبلبة، عضو لجنة تحكيم المسابقة نفسها، للإعلان عن أسماء الفائزين، حيث فوجئت الأخيرة بتقديم الأول لباقة ورد لها أمام الحضور، وكشف أن اسم "لبلبة" يعني الأمومة والحنان باللغة الروسية، لترد عليه ضاحكة: "شكلها فيها جوازة".

ومن جانبها، نفت لبلبة كل ما أثير من تكهنات بشأن زواجها من سوكوروف، حيث ردت على هذه الأنباء عبر "الوطن" ضاحكة: "هروح أعيش في روسيا يعني؟"، مشيرة إلي أنها تحب روسيا وشعبها ولكنها عاشقة لتراب مصر ولا يمكنها العيش خارجها.

وكشفت الفنانة الكبيرة كواليس ما حدث قائلة: فوجئت بإبداء المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف إعجابه بي، وإن كنت لاحظت اهتمامه الشديد بآرائي ومناقشاتي وقت اجتماع اللجنة، علماً بأنه لا يتحدث سوي اللغة الروسية، وكان هناك مترجماً يترجم كلامه لنا للغة الإنجليزية.

وتابعت: شعرت أنه كان ينظر لي كثيراً أثناء المناقشة، وهو وضع طبيعي لمخرج حينما يتحدث مع ممثلة، بخاصة وأنه اندهش من استمراريتي في التمثيل بعد علمه بخوضي لهذا المجال منذ أن كنت في الخامسة من عمري.

وأكدت لبلبة أن وقع كلمات سوكوروف بحقها في حفل الختام ألجمتها، لأن"المفاجأة تشل حركتها" وفقاً لكلامها، مضيفة أنه قال لها في آخر لقاء جمعهما قبل مغادرته لمصر: "أتمني أن أراكِ قريباً في أي مناسبة".