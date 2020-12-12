الإفتاء: التطعيم بلقاح كورونا واجب شرعي والالتزام بتعليمات الدولة فرض

أكدت وزارة الصحة، أن لقاح فيروس كورونا، الذي وصل إلى مصر مؤخرًا، سيكون مجانيًا مثله مثل علاج كورونا، الذي تمنحه الوزارة للمصابين دون مقابل مادي، لافتة إلى أن اللقاح سيتم منحه وفقًا للأولويات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا لأولويات كل دولة، موضحة أن مصر ستمنحه في البداية للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات، وليس للأطباء في المطلق، وكذلك كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يقيمون في دور الرعاية سيكونون ضمن أولويات الوزارة.

من جانبه، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستجابة لأخذ اللقاح ممن تنطبق عليهم الشروط واجب، لافتًا إلى أن من لا ينطبق عليهم الشروط عليهم الانتظار والتمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عمران، لـ"الوطن"، أن وزارة الصحة ذكرت تعليمات ستتبعها حيال هذا التطعيم ليحقق أعلى نتيجة، ويتم تنظيم تلك الإجراءات بطريقة جيدة، مؤكدًا ضرورة تعاون الجميع مع الدولة ووزارة الصحة لأنه فرض حتى يتم الله علينا نعمته والخروج جميعا من ازمة فيروس كورونا بسلام.

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا تدشين موقع إلكتروني مخصص للراغبين في هذا اللقاح، خلال أيام، ليقوم المواطنين بتسجيل بياناتهم عليه حتى يتم التواصل معهم وتبليغهم بموعد منحهم اللقاح، لافتة أن حملة 100 مليون صحة، التي أطلقت قبل عدة أشهر هي بمثابة قاعدة بيانات هامة لكل المواطنين في الدولة، إذ يتم الاستعانة بها في كل قطاعات الدولة وليست الطبية فقط، حتى يتم تحديد الفئات الأكثر احتياجًا للمشروعات التنموية الطبية على سبيل المثال، موضحة أن مصر من الدول التي ستكون قادرة على توفير احتياجات مواطنيها من اللقاح خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنها تمتلك سلسلة تبريد تسمح بحفظ 110 مليون جرعة لقاح.