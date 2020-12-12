حزب مستقبل وطن يطلق حملات توعية وتطهير لمواجهة كورونا بالجيزة

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، بإطلاق حملات توعية صحية و تطهير لمواجهة فيروس كورونا، فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم.

نظمت أمانة إمبابة لحزب مستقبل وطن تحت رعاية أمين القسم سيد درويش والنائب وليد المليجى عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد محمد زين الصغير، حملة التوعية الصحية في شارع المطار لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تم إطلاق حملة لتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على المواطنين، للحماية من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، إضافة إلى إجراء لقاءات توعوية بالإجراءات الوقائية من المرض مع المواطنين في الشارع.

ومن جانبه أكد سيد درويش على ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة الأسطح التي يتم التعامل معها بشكل يومي.

كما قامت أمانة الحزب بالطالبية بتطهير مدرسة يوسف جادالله التجريبية، وتوزيع الكمامات على المعلمين والطلاب، وتم شرح وافٍ للطلاب لتوعيتهم بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية واحترام مسافات التباعد حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وأهمية الكمامة فى الوقاية من العدوى بهذا الفيروس.

وفي السياق ذاته، نفذت أمانة الحزب ببولاق الدكرور 3 قوافل طبية فى جميع التخصصات لخدمة أهالي بولاق الدكرور.

وقال إبراهيم شنودة، أمين حزب مستقبل وطن ببولاق الدكرور، إن القافلة الطبية الأولى تم تنفيذها بنادي بولاق الدكرور بتخصصات الأطفال والباطنة والرمد والأنف والأذن والحنجرة والقافلة الثانية تم تنفيذها بمستشفى 6 أكتوبر ببولاق الدكرور، أما القافلة الثالثة فتم إقامتها فى مركز الرعاية الصحية بزنين.

وأشار "أمين الحزب"، إلى أن القوافل الطبية تم إقامتها برعاية ودعم النائب عمر زايد والنائب الدكتور محيي حافظ عضوا مجلس الشيوخ وبحضور النائب الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، موضحاً أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج مجانا لأكثر من 600 مواطن في اليوم الواحد.

يأتى ذلك فى إطار الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها الحزب الداعمة لخطط ومبادرات الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.