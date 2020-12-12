مستشار الرئيس: كورونا فيروس عنيف.. وأعراض موجته الثانية لا تختلف عن الأولى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الموجة الثانية عن الموجة الأولى، موضحًا في الوقت نفسه أن هناك خبرة كبيرة جدًا وطويلة ومتميزة لدى الأطباء والكوادر الطبية المصرية في التعامل مع الوبائيات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة "extra news"، أنه على سبيل المثال وليس الحصر هناك 77 مستشفى حميات وأمراض صدرية في مصر، وتعاملت هذه المستشفيات مع الأوبئة والأمراض مثل الدرن والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط وأنفلونزا الخنازير والطيور.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن فيروس كورونا يُعد فيروس جديد وعنيف، فكورونا فيروس موجود بالفعل لكن ما استجد منه هو سلالة جديدة، تعامل معها العالم ومصر تعاملت مع هذا الوباء أيضًا بصورة واضحة جدًا وحققت نتائج جيدة، واكتسبنا خبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضح عوض تاج الدين، أن معظم مستشفيات الصدر في مصر بها رعايات مركزة للجهاز التنفسي، كما أن كافة المستشفيات الجامعية بها رعاية مركزة، ويتم التعامل الآن مع الفيروس بعدة أوجه، "مفيش علاج للفيروس حتى الآن، لكن نتعامل مع أعراض الفيروس، نتعامل مع مضاعفات الفيروس، أخطر الأعراض التي تستوجب دخوله المستشفى وغرفة العناية المركزة".