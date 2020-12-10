بالصور.. حملات نظافة ورفع المخلفات من الطرق السريعة بمدن البحر الأحمر

شنت أجهزة المدن بمحافظة البحر الأحمر عدة حملات للنظافة و تكثيف العمل الميدانى ومتابعة جميع الأعمال بمدن المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ففي مدينة الغردقة تابع اللواء عاطف وجدي رئيس المدينة اليوم أعمال رفع المخلفات بحي شمال وحى جنوب الغردقة. موضحاً أن إدارة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمعدات الوحدة المحلية وبالتعاون مع شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة نظمت حملة نظافة موسعة بعدد من مناطق بالمدينة تستهدف رفع مستوى الخدمة بالشوارع.

ونسق "وجدى" الأعمال مع رؤساء الأحياء مشدددا على ضرورة رفع المخلفات من الطرق السريعة وداخل المدينة المعدات اللازمة والعمالة التي ستسهم بإزالة كميات كبيرة من المخلفات داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية والأراضي الفضاء.

وأفاد اللواء "إيهاب رشاد مكاوي" رئيس حى جنوب بأن الحي قد قام بأعمال حملة نظافة ورفع المخلفات بمنطقة حسني حماد ومدسة شدوان وخلف مسجد القطري ومنطق 144.

كما كلف"رئيس مدينة الغردقة"، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمدينة ومسئول المتابعة بكل حي بحصر جميع الأماكن التي يوجد بها مخلفات الرتش وتراكمات القمامة مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة داخل سوق الخضار برفع جميع المخلفات وإلزام كل بائع بتجميع المخلفات بصندوق القمامة، لكي تتمكن الشركة المنفذة لأعمال النظافة برفعها أول بأول.

وفي مدينة القصير أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على استمرار رفع المخلفات والتراكمات بجميع أنواعها بكافة المناطق، وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية لإعادة الوجه الحضارى للمدينة.

فى السياق ذاته قام فريق عمل قسم البيئة بالوحدة، اليوم الخميس، برفع التراكمات بمنطقة المستعمرة، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.

وفي مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر كلف اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بكافة المناطق حفاظا على صحة المواطنين .

وأشار عدلى إلي قيام إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع جمعية الحفاظ على البيئة ( هيبكا ) بتكثيف الأعمال بشارع 9 وجاري العمل بباقى المناطق على مستوي المدينة.

وناشد عدلى المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالشوارع والميادين مع الالتزام بإلقائها فى الأماكن المخصصة منعا لانتشار الأمراض ، خاصة مع وجود جائحة كورونا .