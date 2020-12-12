عاصي الحلاني وهنا الزاهد وزينة أول الحضور بمهرجان نجم العرب

انطلق، منذ قليل، مهرجان نجم العرب بالقاهرة وحضر عد كبير من الفنانين المنتظر تكريمهم، على رأسهم المطرب عاصي الحلاني الذي حضر من أجل التكريم.

كما حضر أيضا عدد من الفنانين كان من ضمنهم من زينة، هبة مجدي، أحمد زاهر، شيكو، هشام ماجد، هنا الزاهد، إيمان العاصي، هشام ماجد، تامر على، رامي جمال، تامر حسين.

ويقام حاليا حفل الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، في فندق الماسة بالقاهرة، ويعد "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام، بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط باستثناء الجمهور المصري، ولذلك أطلق على الجائزة لقب نجم العرب، و الذي يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيري خارج مصر وعلي نطاق الوطن العربي.

وتضمنت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الماضية كل من أحمد السقا وغادة عادل و أمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والإعلامي محمد علي خير والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.

وعلى جانب أخر في الشهر الماضي شهدت الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقي العربية 29 ، حفلا جماهيريا كبيرا للنجم عاصي الحلاني الذي قدم فيه مجموعة من الأغاني والمواويل الطربية، بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقي بقيادة المايسترو هشام نبوي.

وخلال الحفل قدم عاصي الحلاني، تحية لمصر وشعبها وجيشها من خلال أعماله الوطنية "أيوا يا مصريين، كبيرة يا مصر، وست الستات يا مصرية، كما أدى مجموعة مختارات من أغانيه المتميزة التي رسمت ملامح مشواره الفنى وحققت شهرة جماهيرية في أرجاء الوطن العربي، كان منها "بحبك وبغار، متل الكدبة، وأني مارق مريت، قولى جاي، إن كان عليا، بالعربى، مالى صبر والتى شاركه أدائها ابنه وليد، خليني بقلبي بيتك".